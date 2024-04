Neve in Alto Adige: fiocchi fino a 1000 metri, code e traffico sull’Autobrennero | FOTO

MeteoWeb

Questa mattina, l’Alto Adige si è trovato immerso in un paesaggio invernale a causa di una rapida perturbazione. La neve è scesa fin verso i 1000 metri di quota, imbiancando i rilievi e le piste da sci. Tuttavia, diversi per comprensori la stagione sciistica è conclusa. Fiocchi bianchi hanno raggiunto anche Vipiteno e il Brennero, interessando le corsie dell’autostrada A22 del Brennero. Lungo questa arteria viaria, si segnalano code di mezzi pesanti dovute ai lavori in corso in direzione Sud, tra Vipiteno e Bolzano Sud. Le strade di montagna presentano un manto innevato, e il passo Gardena è stato chiuso per ragioni di sicurezza. Inoltre, i passi Stelvio, Rombo, Pennes e Stalle rimangono chiusi.

