Tanta neve in Piemonte, la Dama Bianca abbraccia le Alpi Marittime e Liguri | FOTO

Dopo l’estate anticipata che abbiamo sperimentato a metà mese, ora si fa sentire un inverno tardivo: l’ultima decade di aprile è iniziata con l’arrivo di aria fredda di origine artica sul continente e sull’Italia, principalmente sulle regioni settentrionali, raggiunte ieri da una nuova perturbazione. Oggi il vortice ciclonico legato alla perturbazione continuerà a coinvolgere il Centro/Nord, portando ancora maltempo e neve fino a quote insolitamente basse per questo periodo dell’anno.

A corredo dell’articolo le immagini dal Piemonte, dove è caduto ormai più di mezzo metro di neve fresca, in particolare sulle Alpi Marittime e Liguri.

