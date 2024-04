Neve, temperature gelide e vento forte in Svezia: -33,7°C nel Nord, automobilisti intrappolati

MeteoWeb

Neve, temperature sotto lo zero e intense raffiche di vento hanno colpito la Svezia durante l’intera giornata di ieri, causando notevoli disagi alla viabilità in diverse zone del Paese. Lungo l’autostrada E4, vitale collegamento tra il Sud e Stoccolma verso il Nord, le auto sono rimaste bloccate per tutta la notte su un tratto lungo 20 km, vicino alla città di Jonkoping. Göran Melin, vice responsabile per le emergenze di Jonkoping, ha dichiarato: “Abbiamo lavorato incessantemente per tutta la notte per distribuire acqua alle persone bloccate lungo l’autostrada“. Melin ha anche aggiunto che la situazione potrebbe richiedere ancora del tempo prima che la viabilità torni alla normalità, con particolare attenzione ai veicoli dotati di pneumatici invernali e alle automobili. Ha concluso affermando che saranno necessarie ancora alcune ore. Intervistato dall’emittente pubblica svedese, Sveriges Radio, Melin ha sottolineato che le temperature registrate ieri sono state eccezionalmente basse, con un minimo record di -33,7°C nel Nord della Svezia. Una temperatura così rigida non si registrava nel mese di aprile dal lontano 1955.

