Nikola Tesla aveva predetto lo smartphone: com’è possibile?

Nikola Tesla, uno dei più grandi scienziati della storia, continua a stupire e a ispirare con le sue visioni futuristiche. Conosciuto come il “mago dell’elettricità”, Tesla ha lasciato un’impronta indelebile nel campo dell’elettromagnetismo e delle tecnologie che ancora oggi influenzano la nostra vita quotidiana.

La profezia dello smartphone

Tra le sue tante previsioni sorprendenti, ce n’è una che sembra profetica, se considerata alla luce delle tecnologie attuali: il concetto di un dispositivo che permette comunicazioni istantanee e videochiamate, simile agli attuali smartphone.

In un’intervista del 1926 al reporter statunitense John B. Kennedy, Tesla delineò un futuro in cui la telefonia senza fili avrebbe trasformato il mondo in un “enorme cervello“, consentendo comunicazioni istantanee indipendentemente dalla distanza. Le sue parole, citate dal Time, sono quanto mai attuali:

“Quando la telefonia senza fili sarà perfettamente applicata, l’intera Terra si trasformerà in un enorme cervello, quale di fatto è, e tutte le cose saranno parte di un intero reale e pulsante. Saremo in grado di comunicare l’uno con l’altro in modo istantaneo, indipendentemente dalla distanza. Non solo, ma attraverso la televisione e la telefonia riusciremo a vederci e sentirci esattamente come se ci trovassimo faccia a faccia, anche se lontani migliaia di chilometri; e gli strumenti che ci permetteranno di fare ciò saranno incredibilmente semplici, in confronto al telefono che usiamo ora. Un uomo sarà capace di tenerli nel taschino del gilet.”

La genialità di Nikola Tesla

Queste parole, pronunciate quasi un secolo fa, sembrano profetiche considerando la nostra attuale realtà tecnologica. Gli smartphone, con le loro funzionalità di comunicazione istantanea e videochiamate, incarnano la visione di Tesla in modo sorprendente. Ma la sua previsione va oltre: anticipa anche l’avvento di Internet e delle piattaforme di comunicazione come Skype e FaceTime, che ci permettono di interagire faccia a faccia anche a distanza.

La genialità di Nikola Tesla non si limitava solo alla previsione di nuove tecnologie, ma comprendeva anche la semplicità e l’accessibilità di queste. Nel suo visionario futuro, gli strumenti per comunicare e connettersi sarebbero stati incredibilmente semplici, facilmente trasportabili e accessibili a tutti. Questo richiama alla mente gli smartphone moderni, che sono diventati una parte essenziale della vita di miliardi di persone in tutto il mondo.

Oggi, mentre sfruttiamo le incredibili tecnologie di comunicazione e connettività che Tesla aveva previsto quasi un secolo fa, è impossibile non essere affascinati dalla sua visione e dalla sua capacità di anticipare il futuro. Il suo lavoro e le sue intuizioni continuano a ispirare innovatori e ricercatori in tutto il mondo, dimostrando che la genialità e la visione possono superare il tempo e le generazioni, trasformando il mondo in cui viviamo.

