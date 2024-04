Cambio di scenario al Nord Italia: maltempo in Lombardia, piogge intense tra Brescia e Sondrio | LIVE

MeteoWeb

Dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi, l’alta pressione ha ceduto sotto la spinta di una perturbazione atlantica. Una vasta area depressionaria si muove dall’Europa occidentale verso l’Italia, convogliando un flusso di correnti meridionali in quota umide e instabili, coinvolgendo soprattutto le regioni settentrionali e in particolare Lombardia e parte del Triveneto. Al momento si registrano punte di 41 mm a Morbegno (SO), 40 mm a Desenzano del Garda (BS), 31 mm a Castelli Calepio (BG), 30 mm a Carpenedolo (BS).

La massa d’aria fresca è responsabile anche di un crollo delle temperature, con valori che si porteranno anche sotto la media in alcune aree.

