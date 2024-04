Northrop Grumman lavora con SpaceX sul sistema di satelliti spia USA

MeteoWeb

La società aerospaziale e di difesa Northrop Grumman sta lavorando con SpaceX, l’impresa spaziale dell’imprenditore miliardario Elon Musk, su un progetto di satelliti spia classificato che sta già catturando immagini ad alta risoluzione della Terra, riporta Reuters citando fonti che hanno familiarità con il programma. Il programma, i cui dettagli sono stati riportati per la prima volta da Reuters il mese scorso, ha lo scopo di migliorare la capacità del governo degli Stati Uniti di tracciare obiettivi militari e di intelligence dalle orbite terrestri basse, fornendo immagini ad alta risoluzione di un tipo che tradizionalmente veniva catturato principalmente da droni e aerei da ricognizione.

L’inclusione di Northrop Grumman, che non era stata precedentemente segnalata, riflette il desiderio dei funzionari governativi di evitare di mettere troppo controllo su un programma di intelligence altamente sensibile nelle mani di un appaltatore, hanno riferito a Reuters quattro persone che hanno familiarità con il progetto. “È nell’interesse del governo non investire totalmente in un’azienda gestita da una sola persona“, ha detto una delle fonti.

Non è chiaro se altri appaltatori siano attualmente coinvolti o potrebbero unirsi al progetto man mano che si sviluppa. I portavoce di Northrop Grumman e SpaceX non hanno risposto alle richieste di commento.

Northrop Grumman fornisce sensori a SpaceX

Northrop Grumman sta fornendo sensori per alcuni dei satelliti SpaceX, hanno detto le fonti a Reuters. Northrop Grumman – hanno aggiunto – testerà questi satelliti presso le proprie strutture prima del lancio. Almeno 50 satelliti SpaceX sono attesi presso le strutture Northrop Grumman per procedure che includono test e installazione di sensori nei prossimi anni, ha detto una delle fonti.

Una rete di satelliti spia

A marzo, Reuters ha riferito che il National Reconnaissance Office (NRO) nel 2021 ha assegnato un contratto da 1,8 miliardi di dollari a SpaceX per il progetto classificato, una rete pianificata di centinaia di satelliti. Finora – hanno riferito le fonti – SpaceX ha lanciato circa una dozzina di prototipi e sta già fornendo immagini di prova alla NRO, un’agenzia di intelligence che supervisiona lo sviluppo dei satelliti spia statunitensi. In una dichiarazione, un portavoce della NRO ha affermato che l’agenzia “ha sempre lavorato con un gruppo eterogeneo di partner per fornire le capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione spaziali più capaci, diversificate e resilienti”. Il portavoce ha rifiutato di commentare i dettagli della rete satellitare o di identificare eventuali aziende che potrebbero essere coinvolte.

Le capacità di imaging della rete sono progettate per avere una risoluzione superiore rispetto alla maggior parte dei sistemi di spionaggio esistenti del governo statunitense. È progettata anche per rispondere a un’altra preoccupazione: attualmente, le agenzie di difesa e di intelligence statunitensi raccolgono quantità considerevoli di immagini da droni e aerei da ricognizione nello spazio aereo sovrano di altri Paesi, il che comporta rischi, soprattutto nelle zone di conflitto. Posizionare questa raccolta di immagini nell’orbita terrestre riduce il rischio, hanno detto i funzionari statunitensi.

Una volta che la nuova rete di satelliti spia sarà completamente dispiegata – hanno detto a Reuters – sarà dotata di una serie di sensori diversi, inclusa la tecnologia ottica e radar. Il sistema sarà inoltre dotato di satelliti relè in grado di trasmettere immagini e altri dati attraverso la rete, hanno aggiunto due delle fonti.

SpaceX alla prima incursione nei servizi di sorveglianza dell’intelligence

Per SpaceX, nota per i suoi lanci rapidi di razzi riutilizzabili e satelliti Internet commerciali, il progetto è la sua prima incursione nei servizi di sorveglianza dell’intelligence, a lungo dominio del governo e di affermati appaltatori spaziali. Da quando SpaceX ha iniziato ad operare più di due decenni fa, Musk e altri funzionari dell’azienda hanno rifiutato di lavorare con appaltatori affermati del settore aerospaziale e della difesa, molti dei quali hanno criticato come burocratici e lenti.

Ma anche se le agenzie spaziali e di intelligence lavorano più a stretto contatto con SpaceX – hanno riferito le fonti a Reuters – i funzionari vogliono garantire che altri partner siano inclusi. Northrop Grumman ha una lunga storia come appaltatore della difesa e dell’intelligence, fornendo già al governo degli Stati Uniti prodotti e servizi tra cui satelliti militari, veicoli spaziali manovrabili e comunicazioni spaziali.

