Pasqua, la pioggia non ferma la classica “corsa alle uova” dei bambini alla Casa Bianca

MeteoWeb

Migliaia di bambini hanno partecipato alla Casa Bianca alla tradizionale corsa delle uova di Pasqua, che quest’anno si tiene sette mesi prima delle elezioni e con la popolarità del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ai minimi storici. E’ una tradizione che risale al 1878 e i Biden hanno aperto la residenza ufficiale a circa 40mila persone, tra genitori e figli, che sono entrate alla Casa Bianca per partecipare a diverse attività ricreative nei giardini della residenza, nonostante la pioggia persistente sulla capitale degli Stati Uniti. Nel breve discorso dal balcone, Biden ha detto di non essere mai stato “più ottimista” sull’America di oggi. “Abbiamo enormi opportunità“, ha detto il presidente, affacciato sul prato sud della residenza presidenziale, dove erano state installate le attività dei bambini. Pochi minuti dopo, il presidente e la ‘first lady’ Jill Biden sono scesi sui prati e hanno trascorso alcuni minuti a parlare con alcuni dei partecipanti e a giocare.

Lo stesso Biden, 81 anni, ha aiutato diversi ragazzini nella corsa delle uova, molto amata dai più piccoli che devono usare cucchiai di legno per far rotolare le uova colorate fino al traguardo. Anche Jill Biden, la cui presenza nella campagna elettorale sta crescendo in quanto la sua popolarità è superiore a quella del presidente, ha tenuto un discorso in cui ha parlato di educazione, il tema scelto per la celebrazione. “L’istruzione espande i nostri orizzonti e ci trasporta in nuovi mondi”, ha detto la ‘first lady’, insegnante di professione, accanto a enormi mongolfiere con su scritte le parole tecnologia, scienza o arte. All’evento erano invitati figli di veterani o membri dell’esercito o persone che hanno vinto biglietti in una lotteria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.