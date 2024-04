Pasquetta con acqua alta e pioggia a Venezia

MeteoWeb

La pioggia è stata battente per tutto il giorno o quasi, ma non ha scoraggiato le migliaia di persone arrivate a Venezia per trascorrere la Pasquetta. E non l’ha fatto nemmeno l’acqua alta di oggi pomeriggio, con un picco di 150 centimetri alle 15.30, per cui non era prevista l’attivazione del Mose. Così, dopo gli 80mila visitatori di sabato e i 65mila di domenica, questo lunedì le presenze si sono fermate a quota 50mila, con una forte presenza di turisti stranieri, circa i due terzi dei 300mila arrivi nel weekend pasquale. Soddisfatta l’associazione veneziana degli albergatori, con un tasso di occupazione degli hotel pari al 90%. Ottima anche l’affluenza ai Musei Civici, dove i visitatori da venerdì sono stati oltre 20mila.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.