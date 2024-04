Pasquetta al Centro Italia tra caldo e maltempo: +30°C in Abruzzo

MeteoWeb

Il maltempo che ha colpito duramente il Nord Italia si estende anche al Centro nel giorno di Pasquetta. Gli abitanti di questa zona del Paese si sono trovati a fare i conti sia con il caldo che con il maltempo che ha iniziato ad avanzare dopo mezzogiorno. Per esempio, la Pasquetta sul litorale romano è caratterizzata da cielo grigio, vento e pioggia a sprazzi con pulviscolo giallo africano. Una festività sottotono a causa del meteo con picnic quasi azzerati rispetto alla tradizione, e dove i più temerari, questa mattina, hanno compiuto un tentativo di scampagnata prima di un “fuggi fuggi” con le avvisaglie di pioggia intorno a mezzogiorno.

Le presenze, tra Ostia, Fiumicino, Fregene ed altre località a nord e sud di Roma, si sono concentrate per lo più per il classico pranzo del Lunedi dell’Angelo nei ristoranti. Attività a pieno regime per ristoranti e stabilimenti. C’è anche chi ha scelto, prima dell’arrivo della pioggia, di trascorrere la Pasquetta all’insegna della natura e della cultura, visitando l’Oasi di Macchiagrande o i siti archeologici, aperti oggi in via straordinaria: l’Area archeologica ed il Castello di Giulio II ad Ostia antica, ed a Fiumicino, rispettivamente l’Area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano, il Museo delle Navi e la Necropoli di Porto.

In Abruzzo, Pasquetta con vento e punte di +30°C

Nonostante l’annunciato peggioramento del tempo sulla regione, la Pasquetta ha portato molti abruzzesi verso il mare e in montagna. La mattinata soleggiata è stata caratterizzata da un caldo atipico per il periodo, con punte di +29-30°C sul litorale adriatico, e circa +20°C nell’entroterra; nel primo pomeriggio si è alzato un forte vento, con le prime avvisaglie del cambiamento delle condizioni meteo, caratterizzato dall’aumento di nubi e dall’arrivo di piogge irregolari soprattutto nelle aree interne, soprattutto nell’Aquilano.

Pasquetta in Molise, gita fuori porta tra spiagge e masserie

Folla di gitanti invade il Molise per la Pasquetta, dal mare alla collina alla montagna, ai laghi: sole e temperature elevate hanno convinto comitive di giovani e famiglie a trascorrere il Lunedì dell’Angelo nei luoghi naturalistici della regione. Lunghe tavole imbandite già dalle 10 del mattino in mezzo al verde per la scampagnata, mentre gli appassionati del mare si sono riversati in spiaggia in costume da bagno per le prime passeggiate sul bagnasciuga. Gli stabilimenti balneari aperti sul litorale, Termoli e Campomarino lido, hanno registrato una buona affluenza.

Il vento forte, invece, ha scoraggiato le partenze dal porto di Termoli verso le Isole Tremiti (Foggia): 150 turisti sono salpati per le Diomedee tra Pasqua e Pasquetta. Questa mattina, la motonave Santa Lucia è partita, ma nel pomeriggio è stata annullata la corsa a causa del vento forte e delle avverse condizioni meteo-marine.

Buona affluenza anche nelle zone interne. A Guardialfiera (Campobasso) molte famiglie con bambini hanno scelto di trascorrere la giornata nelle masserie attrezzate con cavalli e animali come in Alto Molise. Gente anche sulle sponde del Biferno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.