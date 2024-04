Piena del Po verso l’esaurimento: criticità arancione sul Delta

MeteoWeb

La piena del Po ha transitato tra il pomeriggio e la serata di ieri, mercoledì 3 aprile, a Casalmaggiore con 4,15 metri sullo zero idrometrico e a Boretto con 5,06 metri s.z.i, nonché nelle prime ore di oggi a Borgoforte con 5,69 metri s.z.i., attestandosi quindi, nel tratto mediano, su valori di criticità ordinaria (colore giallo). Nel corso della scorsa notte, i livelli hanno invece superato la seconda soglia di criticità (moderata, colore arancione) nei rami del Delta (Cavanella, Ariano). Lo indica l’AiPo, Agenzia interregionale per il fiume Po, in un aggiornamento sulle condizioni del Grande Fiume dopo il forte maltempo dei giorni scorsi.

L’AIPo prevede che tali valori (colore giallo nel tratto tra Boretto e Polesella e colore arancione nel Delta) rimarranno per le prossime 24-36 ore (a partire dalle 12 di oggi); si stima che nel Delta (Cavanella, Ariano) i livelli massimi vengano raggiunti nel corso della prossima notte (criticità moderata, colore arancione). Seguirà un progressivo calo che riguarderà prima i tratti a monte di Pontelagoscuro e poi la parte terminale e deltizia del fiume.

Nei tratti interessati dalla piena – evidenzia l’AIPo – possono risultare allagate le aree golenali; pertando, l’agenzia invita a prestare attenzione e prudenza nell’avvicinarsi al fiume.

Gli uffici centrali e territoriali di AIPo sono attivi nel monitoraggio della piena e delle opere idrauliche di competenza, in coordinamento con gli enti dei sistemi locali e regionali di Protezione Civile.

