Ponte sullo Stretto, Salvini: “non farlo sarebbe un danno economico, sociale e ambientale”

“Oggi non fare il Ponte sullo Stretto sarebbe un danno economico, sociale e ambientale senza senso. Penso che andare avanti sia un dovere“: è quanto ha affermato il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, durante il convegno organizzato dall’Ordine dei geologi sulla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. “L’ossessione dei giornalisti è quando parte il Ponte sullo Stretto, a me basta che parta. Entro quest’anno il consorzio darà il via ai lavori di un’opera di cui si parla da anni”.

“Il Ponte non risolve i problemi del mondo, ma secondo gli studi può produrre circa 22 miliardi di valore aggiunto di Pil e 120 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti,” ha proseguito il Ministro Salvini, spiegando anche che il governo sta lavorando a un Piano acqua “costruito non a livello centrale, dall’alto verso il basso, ma dopo aver chiesto agli enti territoriali quali sono le priorità: sono arrivate 562 domande per un importo di oltre 13 miliardi di investimenti, molte anche dal Nord”. Dunque, se “dai 22 miliardi di valore aggiunto prodotto dal Ponte me ne danno 13, poi, io finanzio tutti i progetti sul dissesto idrogeologico”.

