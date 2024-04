MeteoWeb

Che si tratti di dolori mestruali o emicranie, molte persone potrebbero considerare di combinare due analgesici per sentirne gli effetti più rapidamente. Tuttavia, il Servizio Sanitario Nazionale inglese consiglia cautela nell’uso dell’ibuprofene insieme ad altri farmaci o integratori alimentari. Ad esempio, se stai già assumendo antidepressivi o farmaci per l’ipertensione arteriosa o per prevenire coaguli di sangue, dovresti informare un medico prima di assumere ibuprofene. Il NHS ha spiegato quali farmaci dovresti segnalare al tuo medico prima di assumere il farmaco per il dolore e se e come dovresti assumerlo insieme ad altri antidolorifici.

Quali farmaci dovrei segnalare al mio medico prima di assumere Ibuprofene?

Il NHS ha consigliato di informare il medico su qualsiasi tipo di farmaco elencato di seguito prima di assumere qualsiasi tipo di ibuprofene.

Farmaci che aiutano a prevenire coaguli di sangue come il warfarin

Antinfiammatori antidolorifici come aspirina, diclofenac, acido mefenamico o naproxene

Farmaci per l’ipertensione arteriosa

Farmaci steroidei come betametasone, desametasone, idrocortisone o prednisolone

Antibiotici come ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, norfloxacina o ofloxacina

Antidepressivi come citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, venlafaxina, paroxetina o sertralina

Farmaci per il diabete come gliclazide, glimepiride, glipizide o tolbutamide

Posso prendere paracetamolo e ibuprofene insieme?

Il servizio sanitario inglese ha spiegato che è sicuro prendere ibuprofene con antidolorifici come paracetamolo e codeina.

Tuttavia, il dottor T. Shaw ha suggerito di scaglionare le dosi.

Il medico ha spiegato che ognuno di essi impiegherà da 30 minuti a 1 ora per fare effetto e ha consigliato alle persone di attendere 1 ora dopo il primo farmaco per vedere se ne hanno bisogno dell’altro.

Alcuni casi in cui potresti aver bisogno di entrambi gli antidolorifici sono se hai ancora una febbre alta e sei in difficoltà o se provi ancora dolore. Tuttavia, il NHS ha avvertito: “Non assumere ibuprofene con antidolorifici simili come aspirina o naproxene senza parlare con un farmacista o un medico“.

Gli esperti hanno spiegato che ciò è dovuto al fatto che ibuprofene, aspirina e naproxene appartengono tutti alla stessa categoria di farmaci chiamata farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).

I rischi di prendere paracetamolo e ibuprofene insieme

“Se li prendi insieme, potresti aumentare le probabilità di avere effetti collaterali come mal di stomaco“, si legge nel consiglio del NHS. Gli esperti hanno continuato: “I FANS sono anche utilizzati in farmaci che puoi acquistare in farmacia, come rimedi per la tosse e il raffreddore. Prima di prendere altri farmaci, controlla l’etichetta per vedere se contengono aspirina, ibuprofene o altri FANS”.

Il NHS ha anche detto che è meglio non prendere il ginkgo biloba con ibuprofene poiché può aumentare le probabilità di sanguinamento. Il servizio ha poi affermato che non ci sono informazioni sufficienti per confermare che altri rimedi erboristici e integratori alimentari siano sicuri da assumere con ibuprofene. Questo perché non vengono testati allo stesso modo dei farmaci da banco e con prescrizione medica.

Pertanto, il NHS ha pubblicato una guida sulla sicurezza dei farmaci sul suo sito web che incoraggia le persone a informare il proprio medico o farmacista se stanno assumendo altri farmaci, compresi rimedi erboristici, vitamine o integratori.

