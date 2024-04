Precipita per 60 metri durante l’escursione: turista muore in Alto Adige

MeteoWeb

Tragedia sulle montagne dell’Alto Adige. Un turista tedesco di 81 anni ha perso la vita durante un’escursione in montagna, sopra Merano. L’anziano, in compagnia della moglie, poco prima delle 15, stava percorrendo il sentiero delle rocce di Velloi, quando, in un punto piuttosto esposto, ha messo un piede in fallo, precipitando per una sessantina di metri, come riporta il portale news Stol.it. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Alcuni escursionisti, testimoni dell’incidente, nel tentativo di raggiungere l’uomo, sono finiti in una zona impervia, necessitando a loro volta dell’aiuto del Soccorso Alpino. Sul posto è anche intervenuto l’elisoccorso Pelikan 1.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.