Presunto avvistamento UFO in Arizona: “Era di colore blu e a forma di sigaro”

Un UFO “a forma di sigaro pulsante di colore blu” è stato ripreso mentre volteggiava sopra una città statunitense considerata un “punto caldo” per gli avvistamenti alieni, lasciando gli abitanti perplessi. Come affermano alcuni testimoni, hanno catturato il momento in cui ritengono che un strano UFO abbia volato attraverso la loro città.

La vicenda

Vicino a Phoenix, Arizona, un UFO blu è apparso all’improvviso e ha volteggiato sopra la città. Le foto hanno catturato un oggetto blu a forma di sigaro che volava attraverso il cielo. La luce volante sembrava fare torsioni e svolte, offrendo agli spettatori uno spettacolo potenzialmente unico nella vita. I testimoni dell’evento si sono stupiti nel vedere: “Guarda quello, si muove, è così strano“. Altri hanno descritto il suo movimento dicendo: “È un po’ come una scia“.

Mentre volava attraverso Scottsdale, il presunto UFO ha iniziato a pulsare e a estendersi attraverso il cielo. Molte persone erano preoccupate per ciò che potesse essere esattamente. “Non può essere come droni o qualcosa del genere“, ha speculato un uomo. Le persone hanno poi cominciato a notare che l’oggetto blu si divideva in due pezzi diversi. “Ora si sta separando“, ha detto. “Ragazzo, è pazzesco“.

Il mese scorso, il dottor Sebastian Voltmer ha registrato un oggetto che volava attraverso il cielo notturno. Voltmer ha detto: “Mentre stavo riprendendo la luna, ho improvvisamente visto qualcosa di luminoso e veloce che si muoveva attraverso l’immagine“. Essendo una persona che non crede agli UFO, ha ammesso di non poter spiegare ciò che ha visto. Ha pensato inizialmente che potesse essere un satellite, tuttavia si trovava nel punto sbagliato dell’orbita terrestre, e la velocità con cui si muoveva era troppo veloce per un satellite normale. Ha anche escluso la possibilità che potesse essere un meteorite poiché non ha osservato la distintiva coda o la lenta velocità ad essa associata. Voltmer non crede nemmeno di aver visto polvere nella lente che potrebbe essere stata interpretata come oggetto volante.

Scienza o speculazione?

Nonostante i numerosi resoconti e testimonianze riguardanti avvistamenti di UFO, finora non sono emerse prove concrete che possano confermare l’esistenza di tali fenomeni in modo scientificamente valido. Le supposizioni e le teorie riguardanti gli UFO si basano principalmente su testimonianze oculari e su eventi che spesso mancano di evidenze empiriche verificabili.

Di conseguenza, dal punto di vista scientifico, gli avvistamenti di UFO sono generalmente considerati speculazioni o fenomeni poco chiari che richiedono ulteriori indagini e analisi approfondite per essere compresi completamente. La comunità scientifica, pertanto, si attiene a un approccio scettico nei confronti di tali affermazioni, incoraggiando invece un approccio basato su dati concreti e metodologie di ricerca rigorose per comprendere meglio il fenomeno degli UFO e valutare eventuali implicazioni scientifiche.

