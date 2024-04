Le Previsioni Meteo per il 25 aprile: freddo anomalo in tutt’Italia, maltempo ancora in agguato

MeteoWeb

Evidentemente anche il Dio del tempo si è stancato delle solite strumentali polemiche sul fascismo che, dopo 80 anni, tornano ad echeggiare con l’avvicinarsi del 25 aprile. La Festa della Liberazione viene utilizzata per dividere il Paese e allora anche la natura si ribella: le condizioni meteorologiche, infatti, quest’anno saranno pessime in modo particolarmente sorprendente rispetto a questo periodo dell’anno. Solitamente, infatti, il 25 aprile splende il sole e il clima è mite. Stavolta, invece, non sarà così.

L’Italia sta già vivendo da una settimana una fase particolarmente fredda e instabile, che continuerà ancora. Giovedì 25 Aprile sarà una delle giornate più fredde in assoluto di questo periodo anomalo nel nostro Paese, con temperature molto basse da Nord a Sud, fino a 12°C sotto le medie del periodo non solo sull’arco alpino ma anche nel Canale di Sicilia.

In termini di fenomeni, al mattino avremo qualche pioggia in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Campania ma poi nel corso della giornata, e in modo particolare nelle ore centrali tra tarda mattinata e pomeriggio, le piogge si estenderanno a tutto il Centro Italia e saranno localmente intense su Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Campania e Abruzzo, estendendosi anche alla Calabria tirrenica.

Instabilità diffusa anche al Nord, in modo particolare al Nord/Est. Sarà quindi una giornata di spiccata variabilità, anche se non mancheranno le schiarite, localmente ampie, specie in Puglia, Sicilia e Sardegna.

