Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani martedì 2 aprile

Martedì 2 Aprile a Catania si prevedono condizioni meteo variabili con cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +13,3°C e i +21,8°C. La copertura nuvolosa sarà abbastanza consistente, con picchi del 100% durante la mattina e il pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +13,3°C. Le nubi sparse caratterizzeranno le prime ore del giorno, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa durante la mattina. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i +21,8°C nelle ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso sera. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai +19°C. Durante la sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a +13,3°C.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a Catania si prevedono condizioni simili, con cielo variabilmente nuvoloso e temperature che si manterranno nella media stagionale. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e vestirsi adeguatamente per affrontare la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.2° perc. +14.4° Assenti 5.6 OSO max 12.1 Libeccio 66 % 1016 hPa 3 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° Assenti 4.7 ENE max 5.9 Grecale 66 % 1017 hPa 6 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 0.6 OSO max 5 Libeccio 66 % 1019 hPa 9 cielo coperto +18.7° perc. +17.8° Assenti 4.2 SSO max 7.7 Libeccio 44 % 1020 hPa 12 cielo coperto +21.8° perc. +21° Assenti 7.1 E max 17.5 Levante 37 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19° perc. +18.3° Assenti 14 ESE max 16 Scirocco 51 % 1018 hPa 18 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° Assenti 7.9 NE max 16.8 Grecale 65 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.3° perc. +13.3° Assenti 7 NO max 11.2 Maestrale 59 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:25

