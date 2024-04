Previsioni Meteo Lombardia: nuovo peggioramento da domenica

MeteoWeb

“Per la giornata odierna condizioni lievemente instabili con avvezione di umidità da est nei bassi strati, pilotata da un minimo in formazione sul Tirreno, con associate deboli piogge sparse in pianura e fascia prealpina, possibili locali anche a carattere di rovescio o isolato temporale“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Per venerdì e sabato le correnti si disporranno secche prevalentemente da nord, con giornate poco o al più irregolarmente nuvolose in pianura e rinforzo dei venti sul nordovest sabato. Da domenica e per i primi giorni della prossima settimana graduale peggioramento delle condizioni meteo associate ad un minimo in discesa dal centro Europa e in spostamento verso ovest, che determinerà possibili deboli piogge sulla Regione“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno ovunque nella notte, dal mattino annuvolamenti a media e alta quota sui settori alpini e prealpini; in pianura cielo sereno salvo irregolari e intermittenti annuvolamenti.

Precipitazioni: deboli a ridosso dei rilievi di confine dal tardo pomeriggio. Neve oltre 1600 metri.

Temperature: minime in calo, massime in rialzo. In pianura minime tra 2 e 5 °C, massime tra 15 e 19 °C.

Zero termico: a circa 1800-2000 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati occidentali e in possibile rinforzo dal tardo pomeriggio da sud su Appennino e Oltrepò pavese, in montagna deboli da nord.

