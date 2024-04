Previsioni Meteo Lombardia: oggi rovesci residui, temperature sotto la media

MeteoWeb

“Un’ampia circolazione depressionaria si estende su tutta l’Europa occidentale, portando anche in Lombardia tempo variabile e a tratti perturbato: oggi rovesci residui, più stabile tra martedì e giovedì, ma ancora con temperature sotto la media stagionale“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Da venerdì intensificazione del flusso da sud con ingresso di aria più calda e umida: precipitazioni diffuse su rilievi e settori occidentali con ventilazione in rinforzo e temperature in aumento“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo poco nuvoloso o velato, con addensamenti fino al primo mattino su pianura orientale e in giornata a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: fino al mattino residue sulla pianura orientale, poi in genere assenti ma con probabili rovesci al pomeriggio sulle Prealpi orientali ed il Garda. Neve oltre 1200 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime tra 3°C e 6°C, massime tra 13°C e 17°C.

Zero termico: intorno a 1400-1600 metri.

Venti: in pianura deboli o a tratti moderati da ovest in mattinata ed in rotazione da est nel pomeriggio; in montagna moderati o forti da nord-nordovest, in attenuazione verso sera.

