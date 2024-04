Previsioni Meteo Lombardia: rimonta anticiclonica, balzo delle massime

MeteoWeb

“Il graduale spostamento verso sud del minimo depressionario presente sul Tirreno favorisce un miglioramento delle condizioni meteo, con piogge in esaurimento sui settori montani nel corso del pomeriggio e in esaurimento in serata anche in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Per i successivi giorni rimonta anticiclonica di origine atlantica con correnti secche in quota e cielo ovunque sereno fino a domenica e massime in rapida risalita attorno a 24-26°C per il fine settimana. Per inizio della prossima settimana saccatura in transito sul centro nord Europa che potrà favorire un aumento della nuvolosità e probabili deboli piogge a ridosso dei rilievi alpini“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso in pianura, in montagna poco nuvoloso; dalla mattina ampie schiarite fino a sereno ovunque.

Precipitazioni: assenti salvo possibile debole pioviggine limiata all’Appennino nella notte.

Temperature: minime stazionarie, massime in sensibile rialzo. In pianura minime tra 8 e 11 °C, massime tra 21 e 23 °C.

Zero termico: in risalita a circa 3500 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali o in locale rinforzo da sud in Appennino e Oltrepò pavese, in montagna deboli variabili.

