Previsioni Meteo Lombardia: torna il maltempo, lunedì pioggia e neve

“Oggi un flusso settentrionali in quota, associato al bordo orientale di una promontorio anticiclonico atlantico che delimita una saccatura presente sul centro-nord Europa, garantisce tempo per lo più poco nuvoloso e ventoso“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. Da domani, domenica, e per l’inizio della prossima settimana “l’area di bassa pressione tende ad espandersi verso ovest, portando uno dei suoi centri più freddi sulla la Penisola Iberica e il bacino del Mediterraneo. Questo determinerà tempo più instabile, in particolare nella giornata di lunedì, con precipitazioni che potranno risultare nevose fino a quote attorno a 900 metri circa“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta inizialmente poco nuvoloso o velato, al mattino nuvolosità irregolare, dal pomeriggio-sera nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: nella seconda parte della giornata deboli sparse: inizialmente a ridosso dei rilievi, tra metà pomeriggio-sera sera interessamento diffuso anche a restanti settori. Possibili anche a carattere di rovescio o temporale. Limite neve oltre 900 metri circa.

Temperature: minime e massime in calo. In Pianura minime tra 2 e 5°C, massime tra 14 e 16°C.

Zero termico: intorno a 1600 metri, in lieve abbassamento in serata.

Venti: in pianura deboli inizialmente dai quadranti occidentali, tendenti dal pomeriggio a ruotare dal quadrante orientale con rinforzi a tratti verso sera. In montagna dai quadranti settentrionali: nella notte moderati a tratti forti, dal mattino in attenuazione deboli, verso sera da deboli a moderati.

