Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 19 maggio

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 19 maggio.

22-28 Aprile

Nella prima settimana, si evidenzia una vasta anomalia depressionaria estesa dalla Penisola Scandinava a tutto il Mediterraneo centrale e occidentale, con correnti umide e instabili sull’Italia che riporteranno il campo termico al di sotto delle medie climatologiche su tutto il Paese. Campo pluviometrico mediamente in linea con i valori climatologici, eccezion fatta per Sicilia, Calabria e Puglia, dove potranno risultare lievemente oltre, e per il settore alpino orientale, dove saranno inferiori alle medie.

29 Aprile – 05 Maggio

Permane in questa settimana sul Mediterraneo, pur in assenza di anomalie significative, una circolazione ciclonica che farà affluire sull’Italia aria mite di origine marittima che riporterà le temperature in linea con le medie al Sud e su gran parte del centro mentre rimarranno lievemente inferiori al Nord. Precipitazioni che sembrano tornare lievemente oltre le medie sulla maggioranza del Centro-Nord e generalmente in media sul resto del Paese.

6 – 12 Maggio

La terza settimana sembra caratterizzata, in assenza di anomalie, da un flusso zonale che farà affluire sull’Italia aria temperata e associato a un campo barico più alto rispetto le settimane precedenti. Temperature e precipitazioni che sembrerebbero rispecchiare le medie climatologiche su tutto il Paese, salvo temperature lievemente inferiori sulla Pianura Padana centro-orientale e di poco superiori su Sicilia e Calabria jonica.

13 – 19 Maggio

Situazione fotocopia della settimana precedente ma con campo barico più elevato, con precipitazioni e temperature in linea con le medie su tutta l’Italia, salvo temperature ancora lievemente superiori su Sicilia e Calabria jonica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.