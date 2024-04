Previsioni Meteo Nuoro: tutti i dettagli per domani lunedì 29 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Nuoro per Lunedì 29 Aprile prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +20°C. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con il termometro che raggiungerà i +22°C. Anche in serata il cielo sarà sereno e la temperatura si manterrà intorno ai +11°C.

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da poche nuvole e una leggera brezza proveniente dall’Est – Sud Est, con una velocità del vento che si aggira intorno ai 7km/h. L’umidità sarà intorno al 60% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Durante il resto della giornata, il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 25km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-35% e la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1015-1016hPa.

In conclusione, Lunedì 29 Aprile a Nuoro si prospetta una giornata di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteorologiche dovrebbero rimanere stabili anche nei prossimi giorni, con temperature in leggero aumento verso la fine della settimana. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Nuoro.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Aprile a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.6° perc. +9.1° Assenti 6 ESE max 8 Scirocco 56 % 1017 hPa 3 cielo sereno +9.7° perc. +8.8° Assenti 7.4 ESE max 9.8 Scirocco 59 % 1017 hPa 6 cielo sereno +13.4° perc. +12.3° Assenti 7.5 E max 13.7 Levante 60 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20° perc. +19° Assenti 12.3 E max 23.7 Levante 38 % 1016 hPa 12 cielo sereno +22.1° perc. +21.2° Assenti 15.5 E max 25.1 Levante 32 % 1015 hPa 15 cielo sereno +20.8° perc. +19.8° Assenti 14.2 E max 18.5 Levante 33 % 1015 hPa 18 cielo sereno +13.6° perc. +12.6° Assenti 7.6 E max 8.9 Levante 61 % 1016 hPa 21 cielo sereno +10.9° perc. +9.7° Assenti 6.5 SE max 8.7 Scirocco 64 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:18

