Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani giovedì 11 aprile

Giovedì 11 Aprile a Padova si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cielo coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C, con una leggera sensazione di freddo percepito di +11°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 6,5km/h provenendo prevalentemente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 7,9km/h. Le probabilità di precipitazioni sono basse, intorno all’1%, e l’umidità si attesterà all’81% con una pressione atmosferica di 1025hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteo tenderanno a migliorare con la presenza di nubi sparse e poche nuvole. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai +17°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento sarà leggero, con una velocità che non supererà i 5,3km/h e proveniente principalmente da Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa che potrà raggiungere l’87%. Le temperature massime saranno di circa +21,5°C, con una sensazione di caldo percepito di +21°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 5,5km/h provenienti da Sud Ovest.

In serata, le nubi si diraderanno e la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 30-40%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai +15°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità che si attesterà intorno ai 4-6km/h proveniente da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 11 Aprile a Padova indicano una giornata con condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con venti leggeri e probabilità di precipitazioni molto basse. È consigliabile prestare attenzione all’abbigliamento in base alle variazioni di temperatura durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Aprile a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.5° perc. +12° prob. 1 % 6.5 ONO max 7.9 Maestrale 81 % 1025 hPa 3 cielo coperto +12° perc. +11.4° prob. 1 % 5.2 O max 5.7 Ponente 82 % 1025 hPa 6 nubi sparse +12.7° perc. +12° Assenti 3.8 NO max 5.4 Maestrale 79 % 1027 hPa 9 poche nuvole +17.6° perc. +17° Assenti 3 O max 2.9 Ponente 60 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.7° perc. +20.2° Assenti 3.8 O max 4.8 Ponente 50 % 1027 hPa 15 nubi sparse +21.5° perc. +21° Assenti 3.5 O max 4.2 Ponente 50 % 1026 hPa 18 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° Assenti 9.1 O max 10.3 Ponente 70 % 1027 hPa 21 nubi sparse +15.7° perc. +15.3° Assenti 6 NO max 6.2 Maestrale 76 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:56

