Previsioni Meteo Piemonte: domani e mercoledì maltempo in tutta la regione

“Una saccatura atlantica avanza progressivamente sull’Europa occidentale e convoglia flussi umidi da sudovest in quota sul Piemonte, con un graduale aumento della nuvolosità dalla serata odierna“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Domani la bassa pressione entrerà nel Mediterraneo occidentale, portando precipitazioni moderate diffuse su tutta la regione, anche a carattere di rovescio o temporale, che proseguiranno mercoledì, quando si isolerà una depressione chiusa sulla Sardegna. Ci sarà anche un’intensificazione dei venti in quota ed un sensibile calo delle temperature. Giovedì l’allontanamento del minimo verso sud favorirà un rapido miglioramento del tempo“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è previsto un rapido aumento delle nubi nella notte fino a cielo molto nuvoloso o coperto già in mattinata. Al primo mattino precipitazioni moderate sui settori alpini, in estensione a tutta la regione nel corso della mattinata, con valori localmente forti, anche a carattere temporalesco, in particolare sulle zone al confine con la Lombardia. Temporanea attenuazione nel pomeriggio sulla parte sudoccidentale. Quota neve in calo dai 2000 m del primo mattino fino ai 1400-1500 m in serata. Zero termico in marcato calo fino a 1800-1900 m sulle Alpi e 2200-2300 m altrove in serata. Temperature in diminuzione. Venti moderati localmente forti da sud in montagna, in particolare sui settori meridionali, in attenuazione nel pomeriggio. Deboli localmente moderati dai quadranti orientali in pianura con rinforzi su Novarese e Vercellese in serata.

