Previsioni Meteo Piemonte: domani nubi e piogge sparse

“La saccatura discesa dal mare del Nord nella giornata di ieri, che ha apportato una marcata diminuzione delle temperature, continua a convogliare flussi prevalentemente nordoccidentali in quota, freschi e secchi, anche nella giornata odierna, mantenendo bel tempo sulla regione ed una ventilazione ancora sostenuta“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Domani il transito di un minimo secondario dalle regioni centrali europee verso il medio Tirreno porterà un aumento della nuvolosità associata a precipitazioni sparse. Già dalla serata il flusso in quota si disporrà nuovamente da nordovest, riportando per le giornate di venerdì e sabato condizioni soleggiate, con venti anche localmente intensi“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è prevista nuvolosità irregolare fino al pomeriggio, progressivo rasserenamento in serata. Dalla tarda mattinata deboli precipitazioni sparse su zone pedemontane occidentali e sudoccidentali, nel pomeriggio valori anche localmente moderati sul Piemonte meridionale, in particolare a ridosso delle Alpi Marittime; esaurimento in serata. Quota neve sui 1000-1200 m. Zero termico in progressivo rialzo fino a 1400-1500 m, ma con valori inferiori tra i 900-1000 m sulle creste di confine settentrionali e nordoccidentali. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti inizialmente da nordovest in montagna, in rotazione da nordest e in intensificazione con raffiche forti sui rilievi settentrionali e meridionali. In pianura deboli o localmente moderati da nord con rinforzi sul settore orientale alla sera.

