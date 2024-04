Previsioni Meteo Piemonte: drastico calo delle temperature, “minime fino 0°C”

MeteoWeb

“Nelle prossime ore avverrà la discesa verso l’area alpina di una saccatura dal Mare del Nord, associata a una massa d’aria decisamente fredda e a forti correnti nordoccidentali“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “L’interazione della saccatura con l’arco alpino determinerà l’attivazione di correnti di foehn. Sono attesi quindi venti in intensificazione in montagna, anche molto forti, con estensione delle correnti di foehn dalle vallate alpine a gran parte della regione tra la serata di oggi e la giornata di domani, quando anche le pianure saranno interessate da venti forti. Sulle creste di confine nordoccidentali sono attese deboli precipitazioni. Le temperature saranno in drastico calo, prima in quota e poi anche in pianura specialmente nei valori minimi, che localmente potranno avvicinare gli zero gradi mercoledì e giovedì mattina. Giovedì la rotazione della ventilazione da nordest potrà portare deboli precipitazioni diffuse, specie sul basso Piemonte“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è previsto cielo sereno o soleggiato sulle pianure con possibili nubi basse residue al primo mattino sul Piemonte orientale; maggiore nuvolosità sui settori alpini nordoccidentali, in particolare sulle creste di confine. Precipitazioni sostanzialmente assenti al mattino e deboli nevicate a ridosso delle creste alpine di confine dal pomeriggio. Zero termico in deciso calo dal pomeriggio fino ai 1400-1500 m sui settori alpini nordoccidentali e fino ai 1700-1800 m altrove. Temperature in diminuzione. Venti nordoccidentali a tutte le quote; molto forti in montagna, venti di foehn forti o localmente molto forti nelle valli e in estensione in mattinata anche alle pianure. Attenuazione in tarda serata. Possibili raffiche di vento prossime a 70-80 km/h in pianura.

