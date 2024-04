Previsioni Meteo Piemonte: sole e caldo nel weekend, lunedì nubi e piogge

MeteoWeb

“Un promontorio di matrice atlantica si consolida sull’Europa centro-occidentale, garantendo tempo stabile e prevalentemente soleggiato sul Piemonte fino a domenica“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Le temperature saranno in progressivo aumento e raggiungeranno valori decisamente superiori alle medie del periodo, con massime in pianura che potranno superare i 26-28 gradi. Lunedì la discesa di una saccatura nordatlantica a ridosso dell’arco alpino determinerà un’intensificazione delle correnti in quota e un parziale aumento della nuvolosità sui rilievi alpini associato a possibili deboli precipitazioni“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è previsto cielo sereno o poco nuvoloso per passaggio di velature; possibili locali foschie in formazione sulle pianure orientali tra notte e primo mattino. Precipitazioni assenti. Zero termico sostanzialmente stazionario tra 3900 e 4000 m. Temperature in aumento. Venti deboli a tutte le quote, dai quadranti settentrionali sui settori montani e a regime di brezza in pianura.

