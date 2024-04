Previsioni Meteo Salerno: tutti i dettagli per domani domenica 7 aprile

MeteoWeb

Domenica 7 Aprile a Salerno si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +15,1°C e i +21,9°C. Il vento soffierà a velocità contenute, con raffiche leggere e direzione prevalente da Est a Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 50-75%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1020hPa.

Meteo durante la giornata:

Mattina: Il cielo sarà sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i +20,1°C verso le ore 09:00. Il vento sarà leggero da Sud Ovest.

Le condizioni meteo resteranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +21,7°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Sud – Sud Ovest. Sera: Anche al tramonto il cielo sarà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +17,5°C. Il vento sarà debole proveniente da Est – Sud Est.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Domenica 7 Aprile a Salerno indicano una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili e piacevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature miti e il cielo sereno renderanno la giornata gradevole per svolgere attività all’aria aperta. Per i prossimi giorni a Salerno si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili a quelli della Domenica.

Tutti i dati meteo di Domenica 7 Aprile a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.5° perc. +15° Assenti 3.3 NNE max 3.5 Grecale 69 % 1024 hPa 3 cielo sereno +14.8° perc. +14.2° Assenti 3.6 ENE max 3.3 Grecale 69 % 1023 hPa 6 cielo sereno +16° perc. +15.4° Assenti 2.8 E max 3.1 Levante 65 % 1022 hPa 9 cielo sereno +20.1° perc. +19.6° Assenti 5.6 SO max 5.3 Libeccio 53 % 1022 hPa 12 cielo sereno +21.9° perc. +21.5° Assenti 8.9 SSO max 7.8 Libeccio 50 % 1021 hPa 15 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 6.1 SO max 7.6 Libeccio 57 % 1020 hPa 18 cielo sereno +17.7° perc. +17.4° Assenti 0.4 NNE max 3.9 Grecale 72 % 1019 hPa 21 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° Assenti 2.9 ESE max 3.7 Scirocco 71 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:34

