Previsioni Meteo Trentino: rischio gelate fino a domenica

A causa del fronte di aria fredda proveniente dal Nord Europa che interessa tutto il Paese, nei prossimi giorni in Trentino rimane alto il rischio di gelate. Lo confermano le previsioni di Meteotrentino, che ha emesso un nuovo avviso per gli agricoltori d’intesa con la Fondazione Edmund Mach. La notte scorsa diverse località in zone pianeggianti e poco ventilate della Val di Non hanno registrato temperature inferiori allo zero, costringendo molti agricoltori all’attivazione di interventi a difesa delle coltivazioni, tra cui le candele antigelo.

Il rischio maggiore, tuttavia, è previsto nella notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile, quando cesseranno i venti di Foehn (previsti per domani) e le temperature potranno scendere su valori prossimi allo zero, specialmente nelle zone pianeggianti e poco ventilate a quote superiori i 400 metri, ma localmente anche al di sotto.

Tra domenica sera e martedì sera il rischio gelate a bassa quota diminuisce, mentre aumenta la probabilità di pioggia e neve oltre i mille metri. Si prevedono infatti precipitazioni a tratti diffuse con quota neve localmente anche a quote inferiori ai mille metri. Le temperature nei fondovalle più bassi rimarranno qualche grado sopra lo zero, mentre lo zero termico si registrerà tra i 700 e i 1000 metri.

Da mercoledì 24 a venerdì 26 aprile si prevede che le temperature minime rimangano ancora sotto la media del periodo. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

