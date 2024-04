Previsioni Meteo Valle d’Aosta: sole e caldo, domenica sera cambia tutto

MeteoWeb

Un promontorio anticiclonico sull’Europa centro-occidentale favorirà in Valle d’Aosta tempo stabile, prevalentemente soleggiato e caratterizzato da temperature piuttosto calde, in lieve aumento fino a domenica sera, da quando tenderanno a calare in concomitanza di un aumento della nuvolosità, per effetto della discesa di una saccatura nordatlantica, che potrà favorire la possibilità di qualche debole precipitazione per i giorni a seguire: è quanto si legge nelle previsioni meteo dell’ufficio meteorologico regionale della Valle d’Aosta.

Oggi previsto tempo prevalentemente soleggiato con transito di nubi alte. Possibilità di isolati cumuli pomeridiani sui pendii più assolati, soprattutto su quelli sud-orientali.

Venti a 3000 m deboli o localmente moderati settentrionali, in rotazione da NW nel pomeriggio/sera; brezze anche intense nelle valli.

Temperature in aumento, e con inversioni e isotermie al mattino fino a quote di media montagna.

Zero termico a 3800 m, in rialzo a 4100 m.

Temperature a 1500 m a circa 7°C, in aumento fino a 18°C; a 3000 m temperature da 6°C in rialzo fino a 9°C.

