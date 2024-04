Previsioni Meteo Veneto: torna l’anticiclone, temperature in aumento

MeteoWeb

Sabato ultime fasi del significativo afflusso d’aria da nord iniziato il martedì della scorsa settimana; in Veneto temperature in graduale risalita verso valori sempre meno anomali per il periodo, nell’ambito di un’alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle precipitazioni a tratti di pomeriggio. Da domenica a martedì circolazione anticiclonica, le temperature continueranno ad aumentare raggiungendo valori sopra la media specie martedì. Mercoledì pressione in calo per l’avvicinamento da nord-ovest di una depressione attualmente tra Gran Bretagna e Groenlandia. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 27

Di pomeriggio nuvoloso e modeste precipitazioni a tratti, locali sulle Dolomiti e sparse altrove, con quota neve attorno ai 1800/2000 m. Di sera leggera/moderata diminuzione della nuvolosità. Temperature in aumento anche sensibile rispetto a venerdì, sotto la media in modo leggero/moderato.

Domenica 28

Cielo: Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento anche sensibile rispetto a sabato, non distanti dalla media.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest. Altrove deboli/moderati, nelle valli a regime di brezza e sulla pianura da nord-est.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 29

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Fino al primo mattino in calo, eccetto aumenti in alta montagna, poi in aumento. Differenze anche sensibili rispetto a domenica.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da sud-est, altrove deboli/moderati a regime di brezza.

Mare: Calmo.

Martedì 30

Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento.

Mercoledì 1

Nuvolosità in aumento con delle piogge verso sera. Temperature in aumento fino al primo mattino e poi in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.