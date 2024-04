Previsioni Meteo Veneto, continua il dominio dell’anticiclone

MeteoWeb

Un vasto promontorio anticiclonico, in espansione dall’Africa settentrionale, garantirà sul Veneto, fino a lunedì 8 aprile, tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in progressivo aumento, con valori ben sopra la norma. Martedì 9, pressione in temporaneo cedimento per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica; attualmente la sua influenza sul Veneto sembra limitata, e seguita da ritorno del tempo stabile giovedì.

Pomeriggio/sera di Domenica 7

Tempo stabile con cielo al più poco nuvoloso per nubi alte in transito; modesti cumuli in montagna.

Lunedì 8

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi alte e per locali annuvolamenti specie in prossimità dei rilievi; in pianura probabili foschie o nebbie nelle ore più fredde specie sulle zone centro-orientali, poi in dissolvimento al mattino.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento in pianura, in locale variazione in montagna; massime pressoché stazionarie, eccetto in quota e in prossimità della costa dove saranno in diminuzione.

Venti: In quota moderati da sud-ovest; nelle valli a regime di brezza. In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali, al più moderati da sud-est in prossimità della costa e sulla pianura meridionale.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Martedì 9

Cielo: Cielo parzialmente nuvoloso con qualche locale schiarita al mattino, poi più nuvoloso nel pomeriggio/sera; fino al mattino in pianura ancora probabilità di nubi basse con foschie e nebbie.

Precipitazioni: Nella seconda parte della giornata, e specialmente verso sera, probabilità medio-bassa di qualche piovasco o rovescio sulle zone montane e sulla pianura occidentale.

Temperature: Minime stabili o in locale rialzo, massime in diminuzione.

Venti: In quota tesi, a tratti forti, dai quadranti meridionali. In pianura in prevalenza moderati dai quadranti orientali.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Mercoledì 10

Tempo instabile con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio, più sparse sulle zone centrali e occidentali della regione, locali e meno probabili ad est. Temperature minime senza notevoli variazioni in montagna e in aumento in pianura; massime in generale diminuzione.

Giovedì 11

Ritorno del tempo stabile, con cielo poco nuvoloso per nubi alte al mattino, poi in probabile diminuzione. Temperature minime in calo, massime in generale ripresa, con valori nuovamente superiori alle medie del periodo.

