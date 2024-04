Previsioni Meteo Veneto: maltempo e temperature sotto la media nei prossimi giorni

MeteoWeb

Da domenica, un minimo depressionario originato dall’ampia circolazione ciclonica sull’Europa nordorientale tenderà a spostarsi verso l’Europa centro-occidentale e gradualmente interesserà anche l’Italia, dapprima centro-settentrionale e poi quella meridionale mercoledì 24 aprile, per poi allontanarsi verso est giovedì 25. Sul Veneto, il tempo fino a mercoledì sarà caratterizzato da fasi di tempo perturbato, in particolare lunedì pomeriggio, con precipitazioni anche diffuse, e fasi più variabili con precipitazioni più discontinue. Giovedì tempo in miglioramento, con attenuazione della nuvolosità, seppur in un contesto non ancora del tutto stabile. Le temperature massime si manterranno sotto la norma del periodo, in particolare lunedì. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 21

Permangono condizioni di tempo instabile, con tendenza ad aumento della nuvolosità cumuliforme sulle zone montane, pedemontane e interne della pianura. Saranno probabili precipitazioni sparse su zone montane, pedemontane e anche parte della pianura interna, con locali rovesci e temporali, che non si esclude possano dar luogo a locali grandinate di piccole dimensioni; fenomeni generalmente assenti su costa ed aree limitrofe. Nel complesso la probabilità di precipitazioni sarà medio-alta (50-75%) su zone montane e pedemontane e centro-occidentali della pianura, bassa (25-50%) sulla pianura meridionale, generalmente assenti altrove. Limite della neve intorno ai 1100/1300 m, localmente più in basso in caso di rovesci. Temperature massime in calo. Venti in quota in rotazione dai quadranti orientali; in pianura deboli orientali a tratti moderati sulla costa.

Lunedì 22

Cielo: Tempo perturbato, specie nella seconda parte della giornata, con cielo in prevalenza molto nuvoloso.

Precipitazioni: Probabili precipitazioni già dalla notte in maniera diffusa sui settori montani, mentre la pianura al mattino sarà interessata da precipitazioni diffuse sui settori centro-meridionali e occidentale, altrove generalmente assenti. Nel pomeriggio tendenza ad estensione delle precipitazioni ovunque, con possibili locali rovesci o temporali (probabilità alta 75-100%). Limite della neve intorno a 800/1000 m nella notte fino al primo mattino, in rialzo a metà giornata a 1000/1200 m, in nuovo calo alla sera, anche fino a 600/800 m in caso di rovesci intensi.

Temperature: Minime in aumento; massime in calo, anche marcato, con valori ben inferiori alla media del periodo. Valori stazionari in quota.

Venti: In quota moderati da est/sud-est. In pianura venti dai quadranti orientali moderati/tesi nell’entroterra, tesi/forti sulla costa. Saranno probabili locali forti raffiche sia sulla costa, specie su quella centro-meridionale, sia sulle zone sud-occidentali della pianura e sulla pedemontana occidentale.

Mare: In prevalenza mosso/molto mosso.

Martedì 23

Cielo: Permangono condizioni di tempo da perturbato a variabile, con cielo in prevalenza nuvoloso e possibilità di qualche parziale schiarita dal tardo pomeriggio/sera a partire da nord.

Precipitazioni: Nella notte fino a parte della mattinata precipitazioni diffuse sui settori nord/nord-orientali, anche a carattere di rovescio, poi tenderanno a divenire a carattere sparso, a tratti diffuse in pianura (nel complesso la probabilità di precipitazioni sarà alta (75-100%). Tendenza a diradamento ed esaurimento dei fenomeni da metà pomeriggio sui settori più settentrionali. Quota neve a 700/900 m nella notte e al mattino, localmente più bassa in caso di rovesci, in rialzo in giornata specie sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in calo, massime senza notevoli variazioni o in lieve aumento sui settori meridionali della pianura.

Venti: In pianura fino a parte della mattinata Bora moderata/tesa, in successiva attenuazione. In quota moderati da est/sud-est.

Mare: Mosso fino a parte della giornata, poi attenuazione del moto ondoso.

Mercoledì 24

Residue condizioni di variabilità/instabilità con cielo molto nuvoloso sui settori orientali e sulla pianura meridionale, altrove nubi più irregolari con schiarite, anche ampie. Saranno ancora probabili precipitazioni, a tratti diffuse, su costa, aree limitrofe, e sui settori meridionali della pianura, altrove a carattere sparso e discontinuo, con possibili rovesci. Limite della neve intorno ai 1400/1500 m. Temperature minime in ulteriore calo, massime in generale ripresa.

Giovedì 25

Da sereno o poco nuvoloso, a irregolarmente nuvoloso nel corso del pomeriggio per sviluppo di nubi cumuliformi, specie tra Prealpi e pianura centro-settentrionale, con probabili precipitazioni associate, eventualmente nevose intorno ai 1300/1400 m. Temperature minime senza notevoli variazioni, in calo in quota; massime stazionarie, in calo sulle zone prealpine.

