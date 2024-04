Previsioni Meteo Veneto: nubi, piogge e “temperature ben sotto la norma”

MeteoWeb

“Fino a giovedì mattina prosegue l’alimentazione di una depressione con aria fredda su gran parte d’Europa, che anche sul Veneto porta temperature ben sotto la norma e frequente nuvolosità con alcune fasi di precipitazioni; una graduale ripresa delle temperature è attesa più che altro verso la fine della settimana a partire dai valori diurni, in un contesto comunque ancora di variabilità“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo da perturbato a instabile, con nubi prevalentemente estese salvo qualche schiarita un po’ più probabile sulle zone pianeggianti; precipitazioni sparse, con alcuni probabili rovesci, od occasionali temporali in pianura; limite delle nevicate via via in rialzo, da 700-1000 m a 1000-1300 m; Bora in attenuazione sulla costa.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso tempo instabile, con prevalenza degli addensamenti nuvolosi a fronte di qualche probabile fase di schiarita.

Precipitazioni: Probabili fenomeni sparsi e discontinui anche a carattere di rovescio od occasionale temporale, nella prima parte della giornata decisamente più radi se non assenti su zone montane e alta pianura; limite delle nevicate generalmente sui 1100-1400 m.

Temperature: Massime in aumento soprattutto ad ovest, per il resto contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota fino al mattino da moderati a deboli nord-orientali, poi da deboli a moderati nord-occidentali; sulla pianura meridionale e soprattutto sulla costa, a tratti deboli con direzione variabile e più spesso moderati da nord-est; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: In prevalenza poco mosso, ma in alcuni momenti anche mosso.

Giovedì 25 un po’ di variabilità, con significativi spazi di sereno e alcuni addensamenti nuvolosi specie da metà giornata.

Precipitazioni: Qualche possibile fase di fenomeni sparsi, specie tra pianura e Prealpi, anche a carattere di rovescio od occasionale temporale; limite delle nevicate sui 1100-1400 m.

Temperature: Per le minime prevalgono le diminuzioni, anche sensibili in montagna; per le massime, prevalgono gli aumenti, specie in pianura.

Venti: In quota a tratti deboli e a tratti moderati, fino al pomeriggio nord-occidentali e verso sera sud-occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura perlopiù deboli dai quadranti orientali, a parte residue fasi di moderato rinforzo da nord-est su costa e zone limitrofe fino al mattino.

Mare: In prevalenza poco mosso, ma a tratti anche mosso.

Venerdì 26 in pianura tempo variabile, con alternanza tra spazi di sereno e addensamenti nuvolosi; in montagna cielo prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso, con schiarite meno significative; possibile qualche precipitazione, generalmente modesta salvo locali rovesci in pianura, con limite delle eventuali nevicate in rialzo fino a 1600-1900 m; temperature in aumento, per le minime anche sensibile in montagna, per le massime più significativo in pianura.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa, lunedì 15 in Veneto in pianura è previsto tempo variabile, con alternanza tra spazi di sereno e addensamenti nuvolosi; in montagna cielo prevalentemente nuvoloso, con schiarite un po’ meno significative; possibile qualche modesta precipitazione a tratti, con limite delle eventuali spruzzate di neve in rialzo fino a 2000-2300 m; temperature minime in aumento, salvo alcune contenute controtendenze nelle valli e sulla fascia pedemontana; temperature massime in aumento.

