Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani domenica 7 aprile

Domenica 7 Aprile a Verona si prospetta una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, che tenderanno a diradarsi nel corso della giornata, lasciando spazio a cielo coperto nel pomeriggio e nella serata. La copertura nuvolosa varierà tra il 29% e il 100%, con un’umidità che si manterrà costantemente intorno all’80%. Le temperature oscilleranno tra i +13°C e i +22°C, con una leggera brezza proveniente prevalentemente da Ovest – Sud Ovest.

Al mattino, a partire dalle prime ore del giorno, ci saranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai +14°C. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno e la temperatura salirà fino a raggiungere i +21°C verso le 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91% verso le 18:00. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai +17°C.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +17°C.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Verona si prevedono condizioni simili, con cielo variabilmente nuvoloso e temperature che si manterranno gradevoli. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Restate informati sulle previsioni meteo per Verona e godetevi una giornata all’aria aperta, anche se con un cielo parzialmente coperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.1° perc. +13.8° Assenti 5.6 ONO max 6.8 Maestrale 85 % 1023 hPa 3 nubi sparse +13.3° perc. +12.9° Assenti 5.2 ONO max 6.6 Maestrale 85 % 1022 hPa 6 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 1.7 O max 4.9 Ponente 83 % 1022 hPa 9 nubi sparse +19° perc. +18.8° Assenti 7.6 OSO max 7.8 Libeccio 69 % 1022 hPa 12 nubi sparse +21.9° perc. +21.7° Assenti 9.9 OSO max 9.1 Libeccio 61 % 1020 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.5° Assenti 7.2 OSO max 6.5 Libeccio 61 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 3 NO max 3.7 Maestrale 78 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° Assenti 5.2 NNE max 5.2 Grecale 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:55

