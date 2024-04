Clima, primo trimestre 2024 potrebbe essere il più caldo mai registrato in Spagna

MeteoWeb

Con una temperatura media di +9,5°C, il primo trimestre del 2024 potrebbe essere il più caldo mai registrato in Spagna dall’inizio delle registrazioni. Lo ha annunciato l’Agenzia meteorologica nazionale (Aemet), sulla base di dati preliminari. “Si tratta di dati provvisori, ma possiamo dire che il primo trimestre del 2024 è stato il più caldo della serie storica (dall’inizio delle registrazioni nel 1961, ndr), leggermente superiore al primo trimestre del 1997″, ha annunciato Rubén del Campo, portavoce dell’Agenzia meteorologica (Aemet). “La media (della temperatura) è stata di +9,5°C, 1,9°C sopra la norma”, ha affermato, aggiungendo che la media dei primi tre mesi del 1997 era di +9,4°C.

Nel dettaglio, marzo è stato di 0,5°C sopra la norma, mentre gennaio e febbraio sono stati “molto caldi“, ha detto. Gennaio è stato il mese più caldo dall’inizio delle registrazioni nel 1961, con temperature che hanno sfiorato i +30°C nella parte orientale del Paese e una media di +8,4°C nella Spagna continentale.

Il problema siccità

Queste temperature elevate sono state accompagnate da un’intensa siccità in alcune regioni, in particolare in Catalogna, nel Nord-Est del Paese. All’inizio di febbraio, Barcellona e l’area circostante sono state sottoposte a uno stato di “emergenza” per la siccità, con nuovi limiti di consumo idrico per quasi sei milioni di abitanti e severe restrizioni, in particolare per l’industria e l’agricoltura. I livelli dei serbatoi della regione, che immagazzinano l’acqua piovana per utilizzarla nei mesi più secchi, si aggiravano martedì intorno al 16%. L’attuale deficit di precipitazioni non ha precedenti dall’inizio delle registrazioni nel 1916, ma segnali positivi arrivano dopo le ultime piogge portate dalla tempesta Nelson.

Abituata alle alte temperature, la Spagna sta ora sperimentando un numero crescente di ondate di calore ravvicinate, a volte al di fuori dei mesi estivi, il che sta causando preoccupazione tra gli scienziati. Il Paese aveva già registrato temperature insolitamente elevate a dicembre, con un picco di +29,9°C a Malaga (sud), che ha stabilito il record nazionale per il mese di dicembre.

