Qual è stato l’animale più grande esistito sulla Terra?

Attualmente viviamo sulla Terra insieme all’animale più massiccio mai esistito: la balenottera azzurra, un colossale mammifero marino che può misurare fino a 33,5 metri (110 piedi) e pesare più di 150.000 chilogrammi (330.000 libbre). Tuttavia, quando si tratta di animali terrestri, animali molto più grandi vagavano rispetto ai giganti di oggi.

Patagotitan mayorum

Il più grande animale terrestre che abbia mai camminato sul pianeta è un record attualmente detenuto da Patagotitan mayorum, che si estendeva per 37 metri (121 piedi) di lunghezza. Pesavano circa 70 tonnellate, o 70.000 chilogrammi (154.323 libbre), l’equivalente di 10 elefanti africani, la più grande specie terrestre vivente oggi. Sebbene sia più lungo di una balenottera azzurra, il faticoso dinosauro è considerevolmente più leggero e per nulla massiccio.

Questo peso massimo preistorico era un sauropode, un sottogruppo di dinosauri noto per i loro colli tremendamente lunghi e le code altrettanto lunghe, così come per le loro quattro zampe simili a tronchi che li fissavano a terra come pilastri. Altri membri ben noti di questa gang allampanata includono Diplodocus, Brontosaurus e Patosaurus.

Come suggerisce il nome, Patagotitan mayorum viveva nella regione della Patagonia, nell’attuale Argentina meridionale. Non a caso, questa terra era anche la casa dell’Argentinosaurus, che in precedenza si pensava fosse il più grande dinosauro prima della scoperta del Patagotitan mayorum.

Argentinosaurus vs Patagotitan

Alcuni sostengono che l’Argentinosaurus sia più grande del Patagotitan e, quindi, dovrebbe mantenere la sua corona come il più grande animale terrestre mai esistito. A dire il vero, le stime delle dimensioni sono, per loro stessa natura, stime. Non sono mai stati scoperti esemplari completi e le loro dimensioni si basano su resti incompleti, lasciando un certo margine di errore.

Sei fossili di questa specie gigantesca sono stati rinvenuti in Patagonia e usati per descrivere la specie per la prima volta nel 2017, con grande stupore degli scienziati e del pubblico. Il sedimento attorno ai resti suggerisce che vissero circa 100 milioni di anni fa, nel periodo Cretaceo.

In base alla loro forma e statura, è ragionevole supporre che il Patagotitan mayorum fosse un erbivoro che utilizzava il collo allampanato per sgranocchiare alberi ad alto fusto. Il suo peso ingombrante suggerisce anche che il dinosauro non fosse un mostro feroce, ma un gigante gentile.

“Animali enormi e lenti”

“Non penso che fossero affatto spaventosi. Probabilmente erano animali enormi e lenti che si muovevano“, ha detto Diego Pol, un paleontologo del Museo di Paleontologia Egidio Feruglio in Argentina che ha descritto la specie, nel 2017 dopo la sua scoperta.

“Alzarsi. Andare in giro. Sto cercando di scappare. È davvero impegnativo per gli animali di grandi dimensioni“, ha aggiunto.

Tuttavia, avere queste dimensioni ha i suoi vantaggi. È difficile immaginare che un predatore possa affrontare un sauropode adulto. In effetti, è probabile che la protezione dai predatori sia stata una delle principali pressioni selettive che hanno consentito al Patagotitan mayorum di raggiungere queste dimensioni.

Il Patagotitan mayorum non è il campione incontrastato e c’è sempre la possibilità che venga scoperta una specie più grande. Gli scavi del Sud America sono ancora agli inizi rispetto a quelli dell’emisfero settentrionale, dove i dinosauri sono stati ampiamente studiati a partire dal 19° secolo. Considerando il numero di titanosauri recuperati dalla Patagonia rocciosa, è possibile che un giorno venga trovata una specie più grande.

