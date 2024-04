Quanta acqua scorre attraverso i fiumi della Terra? Lo svela uno studio della NASA

MeteoWeb

Uno studio condotto dai ricercatori della NASA fornisce nuove stime su quanta acqua scorre attraverso i fiumi della Terra, sulla velocità con cui scorre nell’oceano e su quanto entrambe queste cifre abbiano fluttuato nel tempo. Si tratta di informazioni cruciali per comprendere il ciclo dell’acqua del pianeta e gestire le sue riserve di acqua dolce. I risultati evidenziano anche le regioni impoverite dall’intenso uso di acqua, tra cui il bacino del fiume Colorado negli Stati Uniti, il bacino dell’Amazzonia in Sud America e il bacino del fiume Orange nell’Africa meridionale.

Per lo studio, che è stato recentemente pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, i ricercatori del Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California hanno utilizzato una nuova metodologia che combina misurazioni del flussometro con modelli computerizzati di circa 3 milioni di segmenti fluviali in tutto il mondo.

Gli scienziati stimano che il volume totale dell’acqua nei fiumi della Terra in media dal 1980 al 2009 fosse di 2.246 chilometri cubi. Ciò equivale alla metà dell’acqua del Lago Michigan e a circa lo 0,006% di tutta l’acqua dolce, che a sua volta rappresenta il 2,5% del volume globale. Nonostante la loro piccola proporzione rispetto all’acqua totale del pianeta, i fiumi sono stati vitali per l’uomo fin dalle prime civiltà.

Sebbene i ricercatori abbiano fatto numerose stime nel corso degli anni sulla quantità di acqua che scorre dai fiumi nell’oceano, le stime del volume d’acqua che i fiumi trattengono collettivamente – noto come deposito – sono state poche e più incerte, ha affermato Cédric David del JPL, coautore dello studio. L’esperto ha paragonato la situazione alla spesa da un conto corrente senza conoscere il saldo. “Non sappiamo quanta acqua ci sia nel conto, e la crescita della popolazione e il cambiamento climatico stanno complicando ulteriormente le cose”, ha detto David. “Ci sono molte cose che possiamo fare per gestire il modo in cui la utilizziamo e assicurarci che ci sia abbastanza acqua per tutti, ma la prima domanda è: quanta acqua c’è? Questo è fondamentale per tutto il resto”.

Le stime contenute nello studio potrebbero eventualmente essere confrontate con i dati del satellite internazionale Surface Water and Ocean Topography (SWOT) per migliorare le misurazioni degli impatti umani sul ciclo dell’acqua terrestre. Lanciato nel dicembre 2022, SWOT sta mappando l’elevazione dell’acqua in tutto il mondo e i cambiamenti nell’altezza dei fiumi offrono un modo per quantificare lo stoccaggio e lo scarico.

“Impronte digitali” dell’uso dell’acqua

Lo studio ha identificato il bacino amazzonico come la regione con il maggior deposito fluviale, con circa 850 chilometri cubi di acqua, circa il 38% della stima globale. Lo stesso bacino scarica anche la maggior parte dell’acqua nell’oceano: 6.789 chilometri cubi all’anno. Si tratta del 18% dello scarico globale nell’oceano, che è stato in media di 37.411 chilometri cubi all’anno dal 1980 al 2009.

Per parti dei bacini dei fiumi Colorado, Amazzonia e Orange, nonché per il bacino Murray-Darling nell’Australia sudorientale, i ricercatori hanno trovato flussi negativi, che indicano per lo più un intenso utilizzo dell’acqua da parte dell’uomo. “Questi sono luoghi in cui stiamo vedendo le impronte della gestione dell’acqua”, ha affermato l’autrice principale Elyssa Collins, che ha condotto l’analisi come stagista del JPL e dottoranda presso la North Carolina State University di Raleigh.

