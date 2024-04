Rimangono bloccati in un canalone: 4 ragazzi salvati nella notte nel Lecchese

MeteoWeb

Intervento stanotte al Corno Medale per la stazione di Lecco del Soccorso Alpino. Quattro ragazzi, partiti in serata per percorrere la ferrata, sono rimasti bloccati in un canale. La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 19. Una squadra con tre tecnici è salita in cima al Medale, lungo la via che va verso la chiesa di San Martino. I ragazzi erano bloccati un centinaio di metri sotto il sentiero, su una balza rocciosa. I soccorritori li hanno raggiunti, di notte, hanno accertato le loro condizioni di salute e li hanno accompagnati a valle in sicurezza. L’intervento si è concluso stamattina alle 7.30, con il rientro delle squadre. I quattro stanno bene.

