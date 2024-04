Nuovo rinvio per il lancio del razzo russo Angara-A5 da Vostochny

MeteoWeb

Il lancio del razzo spaziale russo Angara-A5 dal cosmodromo di Vostochny è stato nuovamente posticipato, per almeno altre 24 ore, come riportato d Tass. Durante i preparativi pre-lancio, è stato emesso il comando di annullamento del lancio e i responsabili sono stati invitati a prepararsi per uno stop prolungato. Questo secondo rinvio arriva dopo che il lancio inizialmente programmato per ieri a mezzogiorno è stato annullato a causa di un guasto, secondo quanto dichiarato dal capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Yuri Borisov.

