Robotaxi Cruise riprende la sperimentazione dopo l’incidente a San Francisco

La compagnia Robotaxi Cruise ha annunciato la ripresa della guida manuale sulle strade pubbliche 6 mesi dopo l’interruzione di tutti i suoi viaggi, in risposta a un incidente che ha coinvolto un pedone a San Francisco. La società, una filiale di General Motors, ha dichiarato attraverso un post sul blog che riprenderà la guida manuale per creare mappe e raccogliere informazioni stradali in città selezionate, a partire da Phoenix, nello stato dell’Arizona. Questa operazione avverrà utilizzando veicoli a guida umana senza sistemi autonomi attivati, e rappresenta un passo cruciale per la convalida dei sistemi di guida autonoma mentre si lavora per tornare alla missione senza conducente. La società ha sottolineato che ciò aiuterà a stabilire dove inizieranno le operazioni senza conducente in futuro.

Come secondo passo, Cruise ha annunciato che effettuerà test di guida autonoma supervisionata su strade pubbliche, per poi decidere dove i veicoli potranno viaggiare senza la presenza di un conducente umano. Cruise, noto per essere un pioniere nei servizi di Robotaxi con piani di espansione ambiziosi, aveva sospeso tutti i suoi viaggi su strade pubbliche in seguito a un incidente avvenuto all’inizio di ottobre. In quell’occasione, una delle sue auto senza conducente aveva coinvolto una donna in un incidente, che è stata poi trascinata per diversi metri. Il pedone è stato investito da un altro veicolo guidato da una persona, e poi scaraventato davanti all’auto a guida autonoma. Nonostante il veicolo di Cruise abbia frenato immediatamente, la donna è comunque caduta sotto il veicolo. Le auto da crociera sono programmate per avvicinarsi automaticamente al lato della strada dopo una collisione per non ostacolare il traffico, e anche in questo caso il software ha scelto di seguire questo protocollo, nonostante la presenza della donna sotto il veicolo.

La donna è stata trascinata per circa 6 metri, mentre l’auto raggiungeva una velocità di 11 km/h, come riportato da un rapporto dell’autorità stradale californiana. Cruise ha sottolineato che la ripartenza delle operazioni si concentrerà ora sulla sicurezza.

