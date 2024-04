Russia, Putin rilancia il grande progetto del Ponte di Sachalin: “lo faremo presto, è necessario”

MeteoWeb

L’isola di Sachalin, situata nell’estremo oriente della Russia, nell’oceano Pacifico a Nord del Giappone, sarà collegata alla Russia continentale. Lo ha affermato Vladimir Putin in un incontro con il governatore della regione di Sachalin. “L’argomento in sé è importante, sono d’accordo. È necessario collegare Sachalin con la terraferma tramite un ponte. E lo sviluppo procederà velocemente ne sono assolutamente sicuro, lo costruiremo quanto prima“, ha detto Putin.

Nell’isola di Sachalin, che è grande il triplo della Sicilia ed è la più grande in assoluto di tutta la Russia, vivono circa 500 mila persone (un decimo degli abitanti della Sicilia). L’isola di Sachalin è separata dalla Russia, e quindi dalla terraferma asiatica, dallo Stretto dei Tartari che nel punto più stretto è largo 7,3 chilometri, cioè più del doppio dello Stretto di Messina che separa la Sicilia dalla terraferma europea con un tratto di mare di poco più di tre chilometri.

La Russia ha un’esperienza colossale nella costruzione di ponti, come dimostra quello della Crimea. Il Paese sta vivendo un vero e proprio boom economico: la crescita del Pil è salita addirittura al 7,7% a Febbraio grazie ai maggiori introiti per la vendita di petrolio e gas.

Il progetto del Ponte di Sachalin

Il progetto del ponte di Sachalin rappresenta una delle iniziative infrastrutturali più ambiziose e strategiche della Russia moderna. L’obiettivo è quello di collegare l’isola di Sachalin, una grande isola nel Pacifico Nord-Occidentale, con la terraferma russa.

Sachalin, situata vicino al Giappone, è stata per lungo tempo un’isola remota e isolata, accessibile solo via mare o aria. Il ponte, quindi, non è solo un’opera infrastrutturale ma anche un simbolo di unione e progresso per la regione. Un collegamento fisso con la terraferma avrebbe enormi implicazioni economiche e sociali per Sachalin. Potrebbe facilitare il commercio, migliorare l’accesso ai servizi e ridurre l’isolamento dell’isola, stimolando la crescita economica e migliorando la qualità della vita dei suoi abitanti.

Il ponte di Sachalin è progettato nel contesto di una grande rete stradale e ferroviaria di 580 chilometri: l’obiettivo è quello di collegare la città di Selikhino nel territorio di Chabarovsk con Nysh a Sachalin. Questo progetto prevede non solo la costruzione del ponte, ma anche la modernizzazione delle strade esistenti e la costruzione di nuove autostrade per facilitare il trasporto.

Il ponte è considerato come un catalizzatore per lo sviluppo economico, in grado di stimolare il commercio, il turismo e l’industria nella regione. Per gli abitanti di Sachalin, il ponte promette una maggiore mobilità, accesso a servizi e opportunità economiche, oltre a una riduzione del costo della vita, attualmente elevato a causa dell’isolamento dell’isola.

Dal punto di vista ingegneristico, il ponte di Sachalin è un’impresa mastodontica. Deve essere progettato per resistere alle condizioni climatiche estreme, inclusi gelo severo, tempeste e ovviamente anche il rischio sismico che nella zona è enorme, ben superiore a quello dello Stretto di Messina. L’uso di tecnologie all’avanguardia e materiali innovativi è cruciale per garantire la sicurezza e la longevità del ponte.

Il Ponte di Sachalin, un sogno della grande Russia

L’idea di collegare l’isola di Sachalin alla terraferma russa è un progetto che affonda le radici nella storia, oscillando tra visioni audaci e sfide ingegneristiche. Da decenni, l’idea di un tunnel o un ponte che unisca Sachalin alla Russia continentale ha suscitato interesse e dibattiti.

L’idea di costruire un collegamento fisso tra la Russia e Sachalin risale all’epoca zarista. Nel tardo XIX secolo, con l’espansione dell’Impero Russo in Estremo Oriente, la necessità di un efficiente sistema di trasporto tra Sachalin e la terraferma diventò evidente.

Durante il regime sovietico, il progetto guadagnò un rinnovato interesse. Negli anni ’50, furono fatti dei seri tentativi per costruire un tunnel sotto lo Stretto dei Tartari, che separa l’isola dal continente. Il progetto era fortemente caldeggiato da Stalin, tuttavia questi piani furono accantonati a causa delle difficoltà tecniche e dei cambiamenti politici ed economici.

Nel nuovo millennio, con la Russia che cercava di potenziare il proprio sviluppo infrastrutturale, il progetto fu rivitalizzato. Il piano di un ponte, in particolare, sembrò guadagnare più trazione rispetto all’idea del tunnel, principalmente a causa della fattibilità tecnica e del costo inferiore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.