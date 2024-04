Scandalo in Inghilterra: “Il Servizio Sanitario mi ha volontariamente nascosto la contaminazione del sangue”

MeteoWeb

Rob Brown, del Wiltshire, aveva 10 anni quando gli fu fatta una trasfusione di sangue contaminato in Inghilterra dopo che gli era stata rimossa l’appendice nel luglio 1974. Gli è stata finalmente diagnosticata nel 2006, ma solo di recente sono stati trovati documenti dell’epoca che dimostravano che aveva “un’epatite in seguito a trasfusioni di sangue“.

La storia di Rob Brown

Il signor Brown ha detto: “Era lì in bianco e nero, datato 1975. Lo sapevano allora“. Più di 30.000 persone nel Regno Unito sono state infettate dall’HIV e dall’epatite C dopo aver ricevuto in Inghilterra campioni di sangue contaminato provenienti dagli Stati Uniti negli anni ’70 e ’80.

In totale, si stima che siano morte a causa dello scandalo circa 2.900 persone.

Un’inchiesta pubblica su quello che è stato definito il più grande disastro terapeutico nella storia del sistema sanitario nazionale annuncerà i suoi risultati a maggio.

Il signor Brown, che ora ha 60 anni e vive a Chippenham, ne aveva 10 quando si ammalò gravemente dopo aver subito l’asportazione dell’appendice nel luglio 1974.

“Ogni giorno ricevevo sempre più sangue, e questo andò avanti per circa due mesi“, ha detto. “Era senza sosta. Avevo tre, a volte quattro gocce che mi entravano in qualsiasi momento.”

Negli anni successivi, il signor Brown ha affermato di aver utilizzato una sedia a rotelle e di essersi sempre sentito esausto. Ma fu solo tre decenni dopo, all’età di 43 anni, che apprese di avere l’epatite C quando il suo medico chiamò e chiese di vederlo urgentemente. Ha detto: “Ero tipo, questo è un sogno. Questo non è reale“.

Epatite C a seguito di trasfusioni di sangue

Dopo che gli è stata comunicata la diagnosi, ha iniziato a richiedere le sue cartelle cliniche ma gli è stato detto che “nessuno poteva trovarle“. Recentemente, ha detto di essere stato “sopraffatto” nello scoprire più di 950 pagine dei suoi documenti medici. “In precedenza mi era stato detto che erano stati distrutti”, ha detto.

“Affermano chiaramente che ‘Rob aveva un’epatite virale in seguito a trasfusioni di sangue’ e lo hanno detto nero su bianco e più di una volta.” Ha detto che si sentiva “davvero amareggiato“, i medici lo sapevano in quel momento ma non glielo avevano detto. “Nessuno me lo ha detto. Sono passato dal 1974 al 2006 senza alcuna idea“, ha detto.

“Non potevo credere che qualcuno, il Servizio Sanitario Nazionale, mi avesse volontariamente nascosto tutte queste informazioni.”

Il signor Brown ha detto di aver sopportato “50 anni di dolore costante” e di aver riportato danni irreversibili al fegato. “Sapevano di aver fatto questo“, ha detto. “Forse non conoscevano tutti gli effetti collaterali nel 1974, ma sapevano che l’epatite non era una buona cosa.”

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.