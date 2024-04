Sciame sismico ai Campi Flegrei: almeno 75 scosse

MeteoWeb

Dalle ore locali 09:35 di oggi, domenica 14 aprile, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Fino alle ore 13:55, spiega un comunicato dell’INGV, sono stati rilevati in via preliminare 75 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (34 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.7 ±0.3. Nella tabella qui sotto, l’INGV riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0.

In relazione alla sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, è in costante contatto con i Vigili del Fuoco e i Comuni di Napoli e Pozzuoli per le verifiche sui possibili danni cagionati dagli eventi sismici, anche presso lo stadio Maradona in relazione alla partita di calcio Napoli- Frosinone.

Osservatorio Vesuviano: “nessun segnale di crisi eruttive”

Il fenomeno del bradisismo nell’area flegrea prosegue, provocando scosse di terremoto anche intense come quelle di oggi, “ma il rischio di una evoluzione esiste, teoricamente, per il futuro: al momento non c’è nessun segnale di una possibile crisi eruttiva“. Lo dice, ai microfoni del TGR Campania, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito.

