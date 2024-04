Scivolata tra alberi e rocce per 50 metri: escursionista muore nel Trevigiano

MeteoWeb

Tragedia oggi sulle montagne del Trevigiano. Una donna di 55 anni è morta durante un’escursione in montagna. In compagnia di due amiche, stava percorrendo l’itinerario in direzione del bosco delle Penne Mozze quando è avvenuta la tragedia: la donna è scivolata tra gli alberi e le rocce per una cinquantina di metri lungo il sentiero nella zona del Capitello di San Gaetano.

L’allarme è scattato verso le 11.50. Una squadra del Soccorso Alpino delle Prealpi Trevigiane, appena rientrata da un precedente intervento, ha raggiunto il luogo dell’incidente e si è calata dall’infortunata che è apparsa fin da subito in gravissime condizioni. La 55enne, di Giavera del Montello, è stata assistita dall’equipe sanitaria e dal tecnico di elisoccorso di Treviso emergenza, verricellati sul posto. Dopo aver tentato a lungo le manovre di rianimazione, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto. La salma è stata trasportata in piazzola, dove erano presenti i Carabinieri, per essere affidata al carro funebre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.