Archeologia: scoperta la più antica casa dell’Età del Ferro in Grecia

MeteoWeb

Gli archeologi dell’Università tedesca di Gottinga che lavorano nell’antico villaggio di Thorikos, fuori dalla città di Lavrio, a sud di Atene, hanno scoperto quella che hanno identificato come una delle prime case dell’Età del Ferro in Grecia. L’area intorno a Thorikos, un tempo situata vicino a una miniera d’argento, ospitava case micenee, fucine e tombe a cupola. L’angolo esterno del muro dell’edificio individuato per la prima volta dal team di scavatori si pensava fosse una di queste tombe.

Ma ulteriori indagini hanno rivelato un’abitazione molto grande, composta da cinque o addirittura sei stanze, e quello che probabilmente era un cortile pavimentato utilizzato tra il 950 e l’825 a.C.. La presenza di una macina e di una “disposizione intricata” suggeriscono che la casa era utilizzata dai membri di una “civiltà altamente sviluppata o di una struttura sociale ben consolidata“, come affermano gli archeologi dell’Università di Gottinga.

Il teatro Thorikos

Thorikos ospita anche il più antico teatro esistente al mondo, che risale alla fine dell’era arcaica, tra il 525 a.C. e il 480 a.C. circa. Oltre che per la sua età, il teatro si distingue per la sua forma. I teatri greci costruiti negli anni successivi sono circolari, mentre il teatro Thorikos è ellittico con un’orchestra rettangolare. Le miniere d’argento della vicina Lavrio, che risalgono al 3.200 a.C., erano la fonte di gran parte della ricchezza dell’Atene classica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.