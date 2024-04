Scoperti 13 nuovi Papillomavirus in Antartide: “I virus sono ovunque”

MeteoWeb

In mezzo alle paure per il “virus zombie“, sono stati scoperti 13 nuovi papillomavirus in Antartide. Due di questi virus hanno la capacità di infettare gli esseri umani.

L’impatto dei virus sugli esseri umani

Gli scienziati hanno trovato 13 nuovi virus in una parte remota dell’Antartide – e hanno affermato che due di essi potrebbero avere un impatto sugli esseri umani. La scoperta è stata fatta dai ricercatori dell’Università Statale dell’Arizona (ASU).

Il team ha studiato le foche di Weddell per due anni nell’area del suono di McMurdo in Antartide e ha scoperto i virus della famiglia dei papillomavirus. Questi organismi microscopici hanno la capacità di infettare esseri umani, rettili, uccelli e mammiferi. I virus sono stati trovati nei 109 tamponi nasali e vaginali prelevati dagli esperti tra il 2015 e il 2017.

Lo studio che spiega la scoperta è stato pubblicato sulla rivista Virology. Il team di ricerca ha affermato che questa scoperta aiuterà i futuri ricercatori a comprendere l’evoluzione dei papillomavirus.

Le dichiarazioni degli esperti

Melanie Regney, studentessa al secondo anno di dottorato e autrice principale dell’articolo, ha dichiarato di essere entusiasta di aver trovato i virus in creature ignorate da altri scienziati.

“I virus sono ovunque. Sono l’entità più abbondante dell’universo. Ma nonostante ciò, sono una delle cose di cui sappiamo di meno. Non conosciamo nemmeno la maggior parte di essi esistono,” ha detto in un comunicato pubblicato sul sito web dell’università.

“L’Antartide nel suo complesso è incontaminata. È l’unico continente che rimane ancora il meno toccato dalla presenza umana… quindi non ne sappiamo molto. Studiare l’aspetto evolutivo del viroma dell’Antartide è molto importante per capire come funziona l’ecosistema lì,” ha aggiunto.

Il team della dottoressa Regney ha sequenziato i genomi dei virus e li ha confrontati con i genomi dei papillomavirus conosciuti, rivelando di aver trovato 13 nuovi papillomavirus, 11 dei quali sono tipi virali completamente nuovi.

A gennaio, gli scienziati avevano avvertito dei pericoli rappresentati dai virus sepolti sotto i ghiacci nell’Artico e in altri luoghi. Avevano detto che il disgelo del permafrost artico potrebbe rilasciare i “virus zombie” e scatenare un’emergenza sanitaria globale catastrofica.

