Si scia all’Abetone e in Val di Luce, impianti aperti il 25 aprile

MeteoWeb

Le basse temperature e le abbondanti nevicate degli ultimi giorni permetteranno agli amanti dello sci di godersi il 25 aprile sulle piste dell’Abetone e della Val di Luce. “Domani apriremo le piste Tre Potenze, Monte Gomito e la Zeno 3, insieme ai relativi impianti. Al momento non possiamo dire per quanto tempo resteranno aperte, se per tutto il fine settimana o meno. Quindi, confermiamo l’apertura di domani, ma prenderemo decisioni giorno per giorno, a seconda delle condizioni meteorologiche e le comunicheremo di conseguenza,” ha affermato Andrea Formento, presidente nazionale di Federfuni.

Questa settimana è caduto circa mezzo metro di neve sulle piste, con temperature molto al di sotto della media stagionale. Anche nelle ultime ore, si sono verificate nevicate su tutto l’arco dell’Appennino toscano, ma il tempo dovrebbe migliorare gradualmente a partire da domani, sebbene le temperature rimarranno basse. Questa apertura straordinaria è stata decisa dagli operatori degli impianti dell’Appennino pistoiese dopo una stagione invernale disastrosa a causa delle temperature troppo elevate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.