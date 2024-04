Siccità, in Piemonte prorogato lo stato di emergenza

MeteoWeb

La Regione Piemonte ha ottenuto la proroga al 31 luglio dello stato di emergenza idrica dichiarato nel 2022. Lo annuncia il Presidente Alberto Cirio, insieme all’assessore all’Agricoltura, Marco Protopapa. L’obiettivo è aiutare le filiere agroalimentari dei settori zootecnico, ortofrutticolo e vitivinicolo, in difficoltà a causa del cambiamento climatico e dei mercati internazionali.

“Dopo la richiesta di riconoscimento di calamità naturale per la siccità del 2023, avanzata nell’ambito del confronto con i principali rappresentanti del mondo vitivinicolo, come Vignaioli Piemontesi, Piemonte Land of wine, Associazione dei Comuni del Moscato e alcune cantine sociali – affermano Cirio e Protopapa – ci siamo attivati anche per rispondere alle istanze dei viticoltori del Brachetto e dei produttori dell’ortofrutta, come quelli della Mela rossa Cuneo Igp, e della carne di razza piemontese. Ci siamo rivolti al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, per chiedere la proroga al 31 luglio dello stato di emergenza idrica dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 luglio e del 28 dicembre 2022″.

“Dai numerosi incontri con le organizzazioni agricole, i consorzi di tutela e le associazioni di produttori – sottolineano – è emersa una grave crisi che ne mette a rischio la sopravvivenza. È quindi fondamentale l’intervento del governo: queste produzioni di qualità certificata sono strategiche per l’economia del Piemonte e del Paese“.

Le aziende agricole hanno tempo fino al 18 aprile per trasmettere ai Comuni i dati relativi ai danni del 2023. I Comuni, qualora i danni superino il 30% della produzione lorda, trasmetteranno le informazioni alla Regione entro la fine del mese.

