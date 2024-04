Siccità Sicilia, Schifani: “lavoriamo su pozzi, dissalatori e dighe”

MeteoWeb

“Nel 2023 c’è stata una percentuale del 22% in meno di precipitazioni atmosferiche, assistiamo ad un cambiamento che dobbiamo fronteggiare in particolare modo in Sicilia. Dinanzi ad una situazione del genere e dinanzi alle alte temperature di questi mesi, la situazione si è resa un po’ critica ma vorrei scongiurare alcuni allarmismi, voglio rassicurare i turisti che non rischiano perché la Sicilia è pronta ad organizzare sistemi di approvvigionamento che già funzionano“. Così il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando a “Timeline” su Sky Tg24 della siccità che sta colpendo l’isola.

“Non vedo il pericolo di grandi navi cisterna: ho istituito in questi giorni una task force, una struttura snella, per gestire l’eventuale emergenza, se dovessimo arrivare a una emergenza. Lavoreremo su nuovi pozzi, ma anche per riparare e riattivare alcuni dissalatori e dovremo inoltre mettere mano alla risistemazione di tante dighe, rimaste incompiute o inutilizzabili. Su questa situazione – ha assicurato poi Schifani – non staremo fermi”.

“Ho fatto dichiarare alla Giunta regionale lo stato di calamità e ho chiesto al Governo di condividere questa misura, così se le cose dovessero precipitare c’è la possibilità di intervenire a favore degli agricoltori in difficoltà”, ha aggiunto ancora il Presidente della Regione Siciliana.

